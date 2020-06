Esteio também divulga resultados de nova fase de pesquisa

Os resultados da terceira rodada de testes do projeto de pesquisa sobre o coronavírus em Esteio foram divulgados pela prefeitura. As coletas ocorreram entre os dias 15 e 17 deste mês e promoveram 544 testes, dos quais sete apontaram positivo para a Covid-19.

Com três fases do estudo finalizadas (as outras duas ocorreram de 18 a 20 de maio e de 1 a 3 de junho), foram realizadas 1.614 mil testagens rápidas, com a confirmação de nove casos de Covid-19 (dois na primeira fase e nenhum na segunda). A prevalência da doença seria de 56 casos a cada 10 mil pessoas (0,56%), o que apontaria para a existência de 464 com coronavírus no município, enquanto o registro oficial era de 117 casos no dia 17 de junho. Com isso, para cada caso notificado, existiriam três não identificados (o índice de confiança da pesquisa é de 95%).

Pascoal anunciou, ainda, que o estudo sobre coronavírus em Esteio terá uma etapa a mais, dada a extensão da pandemia. Além da quarta rodada, agendada para acontecer entre 29 de junho e 1 de julho, uma quinta saída de campo para testagens com a população será feita entre 13 e 15 de julho, elevando o número de moradores testados pela pesquisa de 2 mil para cerca 2,5 mil.

Durante a divulgação dos dados, o prefeito falou sobre a inserção da região de Esteio na bandeira vermelha no sistema de distanciamento controlado do Estado. Ele reforçou o chamado para que toda a comunidade colabore em relação às medidas de prevenção contra a doença. "É importante que cada um faça sua parte. Por mais que a Prefeitura queira, não há como fiscalizar todos os lugares da cidade. O que temos visto é que o comércio em geral está respeitando as regras, mas muitos seguem promovendo, em casa, aglomerações com 20, 30 pessoas", salientou Pascoal. "Com cada um fazendo seu papel, em breve vamos poder retomar as atividades no município, para que as pessoas possam voltar a trabalhar e levar sustento para suas famílias", complementou.