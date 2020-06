Prefeitura consegue R$ 20 milhões para reconstruir quatro escolas em Canoas

Luiz Carlos Busato assinou o financiamento com o Banco do Brasil /VINICIUS THORMANN/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato assinou, junto ao Banco do Brasil, o contrato que prevê a liberação de R$ 20 milhões, através de financiamento, para a reconstrução de quatro Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) de Canoas. Serão contempladas as EMEFs Ildo Meneghetti, Sete de Setembro, Assis Brasil e General Neto.

Cada uma das escolas receberá um investimento de cerca de R$ 5 milhões, que serão aplicados nas obras. Vale pontuar que não se tratam de reformas das estruturas existentes, e sim de reconstruções totais, que serão realizadas por etapas. Ou seja, será feita a demolição de uma parte da escola e sua reconstrução será feita para que, logo em seguida, seja demolida outra parte e assim por diante.

Com a assinatura do contrato de financiamento, os projetos das quatro escolas, agora, passam para os processos licitatórios. Assim que concluídas as etapas da licitação, as obras serão iniciadas pelas empresas vencedoras dos processos. Este novo investimento voltado a estruturas de escolas se soma às iniciativas anteriores da prefeitura. Em 2019, por exemplo, mais de R$ 40 milhões foram destinados às reformas em 14 escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental de Canoas.

Durante o ato de assinatura, Busato demonstrou a satisfação por, mais uma vez, poder contribuir com melhorias para as escolas do município. "Fico feliz ao ver que vamos conseguir dar uma dignidade maior para nossos alunos e professores. Temos uma rede muito qualificada, em que muitos buscaram por conta própria as suas especializações. É com muito prazer que assino este contrato para que, com auxílio do Banco do Brasil, consigamos dar uma estrutura melhor para que estes profissionais trabalhem", disse.