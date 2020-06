CPI vai ouvir ex-prefeitos de Parobé em caso de desaparecimento de recursos

Nesta sexta-feira, às 9h, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Vereadores de Parobé, que investiga suposto desaparecimento de valores dos cofres do Executivo vai se reunir para colher depoimentos dos ex-gestores do município. Foram convocados para a reunião os ex-prefeitos Moacir Jagucheski, Irton Feller e Maria Eliane Nunes, além do atual mandatário, Diego Picucha.

Os integrantes da CPI já ouviram servidores do quadro de funcionários da prefeitura, entre eles o secretário da Fazenda, Manoel Nunes Teixeira. Conforme o relator da comissão, o vereador Eneas Rodrigues, a reunião deve encerrar as oitivas para esclarecimento do fato, que está sendo investigado há alguns meses. "Acreditamos que já ouvimos todos os envolvidos para concluir a investigação dos fatos. Após esta reunião com certeza já teremos esclarecido esta situação", afirma. O prefeito Irton Feller e sua vice, Marizete Garcia Pinheiro, tiveram os mandatos cassados no fim do ano passado.