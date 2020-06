Hospital de Santa Rosa recebe equipamentos e projeta criar mais 10 leitos de UTI

A Unio, atravs da secretaria de Sade do Rio Grande do Sul, encaminhou para o Hospital Vida & Sade, de Santa Rosa, novos equipamentos. Eles foram destinados para a Unidade Especializada em Doenas Respiratrias e Coronavrus Dom Bosco.A instituiofar a aquisio dos demais equipamentos necessrios para a instalao. A inteno ampliar mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a diretora, Vanderli de Barros,o hospital est mantendo um fluxo dentro da capacidade de atendimento, mastem que estar preparado para manter a segurana assistencial. "Esses equipamentos enviadospelo Estadoso fundamentais para que possamos estar com a estrutura ainda mais qualificada", afirmou.

A Fundao Municipal de Sade de Santa Rosa (Fumssar) realizou o transporte de Porto Alegre para Santa Rosa de cinco respiradores e quatro ventiladores. Segundo Dlcio Steffan, presidente da entidade, os equipamentos vo complementar a rede de UTI, que atende a 22 municpios da regio, no momento em queh umaumento nas confirmaes dos casos Covid-19. Nas ltimas semanas, o nmero de pacientes com suspeita tem aumentado na unidade, que at agora atendeu mais de 600 pessoas. "Estamos conseguindo dar conta da demanda na unidade Dom Bosco, mas tivemos um aumento no nmero de casos. Em funo disso, a ampliao de leitos ser bastante importante para retaguarda hospitalar, caso ns tenhamos um aumento progressivo de casos na regio", explica a mdica infectologista, Ktia Della Pasqua Baltieri.

Com essa ampliao, o hospital de Santa Rosa ter 20 leitos de UTI e 20 leitos de internao. A Unidade Especializada Dom Bosco, que est em funcionamento, desde o dia 28 de maro, conta com mais de 100 profissionais para o atendimento aos pacientes.