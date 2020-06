Prefeitura dá incentivos para a instalação de aviários em Taquari

A agroindústria é uma das áreas de maior destaque econômico na região do Vale do Taquari. Por isso, a prefeitura de Taquari, através de incentivos, está apoiando a instalação de dois aviários na localidade de Amoras.

O primeiro empreendimento fica próximo à RS-287, e contará com quatro pavilhões. A capacidade de produção do local será de 11 milhões de ovos por ano. O termo de incentivo para realização empreendimento foi assinado em dezembro de 2019. O subsídio corresponde à execução de terraplanagem, abertura e melhoria dos acessos, perfuração de poço artesiano, rede de energia elétrica e demais infraestruturas.

O projeto total que será implantado é composto por quatro aviários, barreira sanitária, composteiras ou roto acelerador, depósito de maravalha e materiais diversos, casas de moradia para funcionários, casa de gerador e demais infraestruturas. A expectativa inicial é de que a empresa gere um retorno de impostos de, aproximadamente, R$ 50 mil anuais.

Já o segundo empreendimento fica às margens da rodovia, e conta com uma área de 96 hectares. A planta contará com seis espaços terraplanados, cada um com oito galpões, todos interligados por vias internas de acesso. Com a obra de terraplanagem concluída, o empreendedor Álvaro Trombini, proprietário do aviário, projeta o início da construção dos pavilhões para próximas semanas. "É um grande empreendimento que, sem dúvida, trará retorno ao município. E graças ao apoio da prefeitura, estamos tornando-o realidade", afirmou. Com a construção dos pavilhões a expectativa é ter iniciar a produção até o fim do ano.

O apoio do município é para o incentivo fiscal de 50 % de retorno de ICMS ao município por um período de 20 anos. Para isso a empresa, se compromete em manter 50 empregos diretos com carteira assinada.