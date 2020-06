Prefeituras gaúchas aceleram busca por novas tecnologias

O enfrentamento da pandemia passa pela transformação digital dos municípios, que precisaram adaptar suas rotinas ao chamado "novo normal". A afirmação é de prefeitos e gestores públicos que participaram do webinar das Cidades Digitais da Serra Gaúcha, promovido pela Rede Cidade Digital. O evento foi realizado ontem, através de uma videoconferência.

Apresentado pela jornalista Valdireni Alves, o evento online e inédito trouxe as iniciativas de Campo Bom, Canela, Boa Vista do Sul e Porto Alegre, além da participação de especialistas em comunicação e contratos públicos. "As lives têm sido uma ferramenta importantíssima para nos aproximarmos do cidadão, levando informações, as questões legais, os decretos e podendo ter uma sintonia dentro das ações que o município está vivenciando", comentou o prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, informando o início do uso de telemedicina para atendimento da população a partir de julho.

Com apenas cerca de três mil habitantes, Boa Vista do Sul é exemplo de como a tecnologia é importante também para conectar os moradores do campo. Segundo o prefeito Aloísio Rissi, representante da Associação de Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) no evento, a prefeitura subsidiou a implantação da fibra óptica nas propriedades rurais. "Pelo menos estamos preparados. É também um estímulo ao jovem que permanece na propriedade, possibilitando a busca de conhecimento", ressaltou o prefeito, destacando a importância da conectividade para a execução dos trabalhos no município em áreas como Educação e Saúde.

A pandemia também está acelerando a implantação de diversos projetos estratégicos nas cidades. Em Canela, o diretor de Tecnologia de Informação, Eduardo Macedo, cita o esforço inicial para que os servidores públicos tivessem acesso aos sistemas municipais de suas casas. "Acho que as prefeituras agora irão ter uma compreensão maior da importância das tecnologias, a partir da pandemia", observou.