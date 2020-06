Setor pesqueiro de Rio Grande recebe orientações de saúde

Um dos resultados do grupo de trabalho, criado para analisar os impactos socioeconômicos da pandemia da Covid-19 na atividade pesqueira no município do Rio Grande, foi a assinatura de um decreto pelo prefeito Alexandre Lindenmeyer. O documento define protocolos de prevenção ao novo coronavírus a serem cumpridos pelas embarcações da pesca marítima que utilizam a cidade rio-grandina como local de desembarque ou atracação, bem como pelas indústrias de entrepostos de pescado existentes no município.

Um dos artigos previstos no documento estabelece que "cada empreendimento deverá criar e divulgar protocolos para identificação e afastamento de trabalhadores com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus antes de ingressar no ambiente de trabalho e criar plano de contingência".

Para o secretário de Pesca município, Ederson Silva, o decreto é um passo importante, pois não há um regramento estadual ou federal em relação à atividade, durante a pandemia da Covid-19. Esses protocolos, na avaliação do secretário, "visam proteger o setor e dar, minimamente, condições para que o setor continue funcionando, desde que as empresas e as embarcações cumpram esses protocolos."

Ederson destaca que o conteúdo do decreto já foi tema de uma reunião com a direção do Sindicato dos Armadores e o prefeito, no início deste mês. "O Grupo de Trabalho encaminhou a necessidade dos protocolos e a discussão deles se deu com a participação de técnicos da prefeitura, da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e demais representantes do setor", afirma. O sindicato deve fazer uma reunião ainda esta semana para avaliar as medidas.