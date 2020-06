Cidadãos de Pelotas serão cadastrados pela prefeitura

Visando assegurar recursos para a Atenção Primária, a partir do novo modelo de financiamento implementado pelo Ministério da Saúde, a secretaria de Saúde de Pelotas prepara-se para iniciar, na próxima semana, o cadastramento de toda a população local - mais de 342 mil moradores no município. O cadastro será feito independentemente de utilizarem ou não o atendimento do sistema público. Simultaneamente, também vai ser realizado o trabalho de territorialização do público a Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Nesta semana, a Atenção Primária promoveu reunião virtual, para discutir e traçar estratégias a serem adotadas para territorialização e cadastro. A diretora do setor, Cristina Vetromila, explica que áreas da cidade tiveram acréscimo populacional sem definição de vínculo com alguma UBS, a exemplo dos moradores dos residenciais Roraima e Amazonas, no Sítio Floresta. "Para vincular o público a determinada unidade, faremos a territorialização. Para esse trabalho, contaremos com apoio de técnico da rede municipal de saúde, com amplo conhecimento na área", afirma a diretora.

O cadastro populacional será feito pelos agentes comunitários de Saúde. Nas unidades tradicionais, que não contam com agentes, o método a ser adotado está em definição. Para se cadastrar, o morador só precisará apresentar um documento e o cartão SUS. Quem não o possui deve providenciá-lo na UBS mais próxima. Cristina Vetromila salienta que, em Pelotas, pouco mais de 155 mil pessoas são cadastradas. "Esse número corresponde a 40% dos moradores. A meta é chegar a 100%, com o cadastro de mais de 342 mil", explica.