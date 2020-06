MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 24/06/2020. Alterada em 25/06 às 03h00min Avanço na ocupação das UTI's deixa Sapucaia do Sul com regras mais rígidas

O município de Sapucaia do Sul está com 88% de ocupação dos leitos de UTI e de 122% nos leitos de internação da clínica para a Covid-19. A cidade tem registrado aumento nos casos confirmados da doença, um dos fatores que levou a região do Vale do Sinos para a bandeira vermelha.

"Diante do aumento dos casos na nossa cidade, da velocidade de transmissão e da atual situação de lotação no nosso hospital, não nos resta outra alternativa que não a de impor regras mais rígidas. Já vínhamos com medidas restritivas para evitar que entrássemos na bandeira vermelha. Agora, só nos resta colocar em prática medidas mais drásticas, para proteger a população e salvar vidas", disse o prefeito, Luís Rogério Link.

As novas regras seguirão até segunda-feira, podendo ser mantidas caso o município siga na bandeira vermelha, ou mudadas, caso Sapucaia do Sul retorne para a bandeira laranja ou mude para a preta.