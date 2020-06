Prefeito de São Leopoldo alerta para fluxo de passageiros no Trensub

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, se reuniu com prefeitos das regiões Metropolitana e Vale do Sinos, coordenada pela presidenta da Granpal (Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre), Margarete Ferretti. Na ordem do dia, o enfrentamento ao coronavírus nos municípios que representam quase a metade da população do Rio Grande do Sul.

Vanazzi reforçou a importância dos protocolos conjuntos entre as cidades, que inclui ampliação de testagem, redução drástica na circulação de pessoas e monitoramento no transporte e barreiras de higienização. "Temos várias cidades interligadas pela Trensurb, o que corresponde a mais de 60 mil pessoas por dia circulando. Diante disso, as decisões precisam ser bem pensadas e tomadas de forma conjunta", ressaltou Vanazzi. O prefeito informou que nesta quarta-feira terá uma reunião técnica, focada na questão do transporte público, retomará o assunto para o apontamento de medidas.