VAREJO Notcia da edio impressa de 23/06/2020. Alterada em 23/06 s 03h00min CDL de Sapiranga protesta contra bandeira vermelha no Vale do Sinos

Inconformados com a deciso do governo estadual de impor a bandeira vermelha aos municpios do Vale do Sinos, os lojistas esto se unindo para, atravs da prefeitura de Sapiranga, intervir a fim de que seja revertida a deciso que acabou com a flexibilizao e estabeleceu, novamente, o fechamento do comrcio. Um ofcio foi formalizado no domingo pela Cmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) local, junto ao Executivo municipal, que recorreu da deciso, mas o governador, Eduardo Leite, confirmou a classificao, que passa a valer a partir de hoje.

"No podemos aceitar esta situao insustentvel imposta para os comerciantes e prestadores de servios, devendo ser mantida a continuidade da atividade econmica e dos empregos que as empresas geram. Inmeros prejuzos j foram sofridos durante o perodo de quase 30 dias, entre maro e abril, no qual os estabelecimentos em geral se mantiveram fechados, onde se constatou um grande aumento de desemprego, fechamento de empresas, com encerramento de suas atividades", afirma a presidente da (CDL) de Sapiranga, Clarice Strassburger.

A lder da CDL de Sapiranga afirma que tem pleno conhecimentodos efeitos da pandemia mundial em virtude do coronavrus, e afirma que a entidade reconhece a ateno e todos os cuidados que esto sendo tomados com a sade pblica. "A entidade est junto nesta luta, mas temos tambm muita preocupao com as graves consequncias que j esto sendo enfrentadas pelos comerciantes, prestadores de servios e indstrias locais, cujas atividades econmicas recentemente foram retomadas e encontram-se em risco de nova paralisao", completa.

No documento, a CDL Sapiranga refora que os proprietrios dos estabelecimentos comerciais e de prestao de servios vem cumprindo, na ntegra, todas as disposies constantes nos decretos estadual e municipal, no que se refere as medidas de higiene e sanitrias a serem seguidas nos comrcios e servios. Alm disso, no existe qualquer indicador a demonstrar a ocorrncia de qualquer contgio, seja em estabelecimento comercial ou em local de prestao de servios.

"No o fechamento do comrcio e servios que vai fazer com que o Covid-19 no se dissemine, mas sim, devem ser tomadas medidas para conscientizar os cidados sobre as medidas a serem tomadas para evitar o contgio e proliferao do coronavrus", diz Clarice.