Sapiranga consegue mais R$ 6 milhões para investimento na estrutura viária

A prefeita de Sapiranga, Corinha Molling assinou a ordem de início para um grande pacote de importantes obras de infraestrutura viária e mobilidade urbana no município, totalizando mais de R$ 6 milhões em investimentos. Todas as vias que receberão as melhorias foram incluídas pois representam um importante papel no desenvolvimento e bem-estar de empresas, indústrias e sociedade.

Considerando o contrato de pavimentação de trecho da avenida Mauá, assinado no início da última semana, no valor de R$ 3,7 milhões, Sapiranga soma quase R$10 milhões investidos em obras que devem iniciar em breve. Os recursos são todos oriundos de financiamento junto ao Banco do Brasil.

Todas as obras ocorrerão respeitando todas as normas relativas a preservação do meio ambiente. Incluída neste pacote uma das obras mais aguardadas pela comunidade sapiranguense, o recapeamento e alargamento da rua Presidente Kennedy.