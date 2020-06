Pontos de Flores da Cunha recebem novas lâmpadas

A secretaria de Obras de Flores da Cunha, através do setor de iluminação pública, realizou o trabalho de revitalização e colocação de novos pontos no interior e perímetro urbano da cidade nas últimas semanas. O trabalho contou com a troca de lâmpadas e manutenção dos braços em 170 pontos.

Além disso, na rua João Manoel, foram substituídos 13 pontos de luminárias de 70 watts por equipamentos de 250 watts. Também na ciclovia da Estrada das Indústria, na Lagoa Bella, foram colocadas cinco pontos com lâmpadas mais potentes, completando assim 100% do local com iluminação pública. Na mesma via, no lado conhecido como desvio do pedágio, foram instalados mais cinco novos pontos. Outro destaque é para a troca de 21 lâmpadas de 70 watts no interior do município, totalizando uma revitalização de 241 pontos de iluminação pública.