Santuário de Nossa Senhora de Fátima será fechado em Cruz Alta

Considerando o avanço da Covid 19, a Diocese de Cruz Alta optou pelo fechamento do parque do Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima para lazer. Mantém- se, porém, as missas de sábado e domingo e acesso das pessoas que desejarem rezar.

O comunicado foi feito por bispo Dom Adelar Baruffi nesta segunda-feira. Segundo ele, a decisão considera o cenário de Cruz Alta, evitando, assim, a aglomeração de pessoas.

O bispo reforça que o parque fechado para o lazer, mas as portas da capela permanecerão abertas, assim como as missas do sábado e domingo, sempre às 16h, continuarão acontecendo, dentro dos protocolos exigidos pela legislação. "Recomendamos a responsabilidade neste momento que estamos vivendo", destaca.