Pelotas lança plano municipal voltado ao combate à criminalidade

Criada em 2017, a secretaria de Segurança Pública de Pelotas vem estabelecendo políticas de segurança, com objetivo de reduzir a criminalidade no município, por meio da prevenção e da ação integrada das forças de segurança. Em 2020, o Executivo decidiu lançar o Plano Municipal de Segurança Pública. Trata-se de um documento que delimita estratégias, ações e metas para normatização da política pública na área.

Alinhado ao Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, a iniciativa local está voltada à redução de crimes e violência e é inspirado no Pacto Pelotas pela Paz, que vem reduzindo significativamente os índices de violência na cidade. Segundo levantamento feito pelo Observatório de Segurança Pública, de 2002 até 2017, houve um aumento de 495% no índice de crimes violentos e, após três anos do início da atuação da SSP, até abril de 2020, o período registrou recorde histórico, com queda de 83,2% na ocorrência de roubos a pedestres na cidade.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Samuel Ongaratto, o plano criado é uma norma solicitada pelo governo federal, que contribui para a busca por recursos financeiros e determina de que forma serão aplicados. "Uma das ideias é que as próximas gestões municipais possam fortalecer a Guarda Municipal e melhor valorizá-la", destacou.

De acordo com um dos elaboradores do Plano Municipal de Segurança Pública, o chefe do Departamento de Ensino e guarda municipal, Ladislau Neto, os próximos governos já terão uma estruturação da segurança pública. "O plano foi construído por várias mãos. Temos 25 projetos na área preventiva e realizamos um melhor trabalho através da integração das forças de segurança", afirmou.

Ladislau ressalta que, com o documento, ações como redução de homicídios, diminuição da violência doméstica e da vulnerabilidade infantil e maior investimento na capacitação e modernização da equipe poderão ser alinhadas com o governo federal e colocadas em prática. "Assim como o Pacto Pelotas Pela Paz, teremos projetos que são voltados a políticas públicas que previnem desde a gravidez precoce até o policiamento de pontos de calor de crimes", acrescentou Neto.