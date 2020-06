Prefeito salienta a mobilização dos municípios da serra gaúcha

A abertura dos leitos e a mobilização dos municípios contribuíram para que Gramado e a região da Serra retornassem à bandeira laranja dentro do modelo de Distanciamento Controlado do Estado. O anúncio da reclassificação ocorreu no sábado. A bandeira passa a vigorar a partir desta terça-feira.

"A nova situação corresponde às expectativas da região, mas nem por isso cessará nossa luta para a obtenção de novos resultados", afirmou o prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci. Ele se refere ao trabalho de melhoria dos indicadores de risco (aqueles que definem as bandeiras) e também a mobilização da sociedade.

Além de ações práticas como a oferta de oito novos leitos de UTI, o prefeito citou a ação dos prefeitos da Região das Hortênsias, que durante toda a semana passada se mobilizaram para que o governo do Estado reexaminasse os critérios que definem a bandeira da Macrorregião de Caxias do Sul, a qual Gramado pertence junto com mais 48 municípios. O prefeito teve, inclusive audiência com o governador do RS na tarde de quarta-feira, representando a Associação dos Municípios da Serra Gaúcha (Amserra), quando solicitou que a região das Hortênsias tivesse uma classificação de acordo com o seu grau de risco, bem menor do que as demais cidades da Serra.

A melhoria na oferta de leitos de UTI na região, segundo o próprio governador Eduardo Leite, foi um indicador que contribuiu para que a Serra mudasse da bandeira vermelha para laranja. Segundo o Estado, a região ampliou de 33 para 82 os leitos de UTI livres. A ocupação de UTIs por pacientes de SRAG caiu de 71 para 51 e de confirmados para Covid-19, reduziu de 44 para 39.