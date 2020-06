MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 23/06/2020. Alterada em 24/06 às 03h00min Atletas comemoram com corrida o aniversário de 130 anos de Caxias do Sul

Uma ação idealizada pelo ultramaratonista Jemerson Hoffmann, que é servidor municipal, chamou a atenção em Caxias do Sul. Ele e mais três amigos corredores, organizaram a ação "Correndo por Amor" para homenagear a cidade nos seus 130 anos, comemorados no sábado.

Os quatro atletas saíram de pontos diferentes da cidade, chegando às 15h na Praça Dante Alighieri, onde participaram do ato comemorativo que teve três mil balões com mensagens soltos e o lançamento do letreiro turístico. Jemerson correu 65 quilômetros, enquanto cada um dos seus amigos correu entre 21 e 22 quilômetros por pontos da cidade. Somando os quilômetros percorridos pelos quatro, chega-se aos 130km alusivos ao aniversário da cidade.

Além do esporte e da homenagem à cidade, os quatro atletas promoveram a Campanha Caxias do Amor, que arrecada alimentos em supermercados, farmácias e postos de combustíveis para as pessoas necessitadas pela pandemia.