DIREITOS HUMANOS Notícia da edição impressa de 23/06/2020. Alterada em 23/06 às 03h00min Abrigo em Sapucaia do Sul vai proteger mulheres vítimas de violência

Uma vitória para as mulheres sapucaienses que são vítimas de violência doméstica. O prefeito da cidade, Luis Rogério Link assinou um convênio com a Fundação La Salle para abrigamento de mulheres em situação de risco e violência.

O convênio prevê o acolhimento provisório de mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. O acolhimento ocorrerá em um Centro de Abrigamento Regional, um local sigiloso, com funcionamento em regime de cogestão, que assegure o sigilo quanto à identidade das usuárias e funcione articulado com as redes sócio assistenciais e demais políticas públicas.

Para a coordenadora de políticas públicas para as mulheres, Marli Rubaski, o convênio representa a concretização de um sonho, de poder oportunizar um espaço para estas mulheres refazerem suas vidas. "Muitas mulheres não têm para onde ir, não sabem por onde começar. Então ter um espaço onde elas possam ser acolhidas para poder dar esses primeiros passos, é fundamental. Neste local, elas receberão tratamento psicológico, jurídico e social, além de alimentação e abrigo. Para quem já sofreu tanto, ter a chance de poder se reerguer para recomeçar, é libertador", disse Marli.

O convênio conta, também, com a parceria da secretaria municipal de Desenvolvimento Social. Como o abrigamento é destinado a casos extremos de violência doméstica, os casos passam pela análise por membros da Coordenadoria da Mulher, uma advogada, uma psicóloga e uma assistente social.