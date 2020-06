Venâncio Aires tem saldo positivo na abertura de empresas no ano

A pandemia do coronavírus causou muitos problemas para a economia global, e tem sido um desafio para os empreendedores baterem de frente com o problema e projetarem novas oportunidades. Em Venâncio Aires, a cidade comemora um número positivo. Em meio à crise, o número de aberturas de novos cadastros de atividades teve um aumento, o que favoreceu a venda local e a prestação de serviços.

Neste ano, de janeiro a metade do mês de junho, o município registrou 357 novas inscrições de cadastro de atividades econômicas. Foram 228 pedidos de baixa de cadastro, sendo por tanto, em dados atualizados, 129 novos estabelecimentos instalados na cidade em 2020. Estes novos empreendimentos visam a abertura de novos cadastros, tanto de empresas como de prestadores de serviços, o que engloba microempreendedores individuais, autônomos, microempresas e empresas de porte maior.

Para conseguirem se manter com seu estabelecimento aberto e equilibrar as contas, tendo que alinhar despesa e lucro, empreendedores locais tiveram que se movimentar para achar alternativas, gerando fomento econômico próprio para impulsionar os negócios. Para quem se questiona se pandemia é momento para empreender, Paulo Mueller Kolberg, proprietário de uma loja de flores, destaca que abriu o empreendimento no início deste mês.

Após sair de um emprego, buscou por concretizar o sonho de abrir o próprio estabelecimento. "Depois que eu saí deste trabalho, comecei a fazer arranjos de flores em casa, já vendi orquídeas pela internet, o que favoreceu a expandir este ramo. Foi quando no Dia das Mães tive uma grande aceitação de venda de flores, então decidi que não conseguiria atender a demanda na minha casa e optei por abrir meu negócio no Centro da cidade", destaca.

Além disso, ele prevê grande perspectiva por oferecer um produto diferenciado e com novas alternativas de atrair clientes. "Poder oferecer um produto um pouco diferenciado, com pacotes muito bem elaborados para a comunidade, este é nosso diferencial. Trabalho muito bem com as artes e com as mídias sociais na divulgação das opções que ofereço. Meu foco é em orquídeas, buquês, ramalhetes, box de flores e cestas de presentes. No momento não tem festas ocorrendo, mas depois da pandemia quero atender esta demanda também de eventos, fornecendo então esta parte de arte floral de arranjos", prevê.