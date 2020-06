Prefeitura de Ivoti vai fornecer R$ 2 milhões para pequenas empresas

O prefeito de Ivoti, Martin Cesar Kalkmann, anunciou a destinação de mais de R$ 2 milhões, através do programa de recuperação econômica, que visa beneficiar micro e pequenas empresas impactadas por conta da Covid-19 no município. De acordo com ele, o valor é disponibilizado através do plano de recuperação econômica para as pequenas e microempresas de Ivoti.

"A iniciativa visa valorizar os empregos já existentes no Município que foram atingidas pelos impactos econômicos e sociais causados pela pandemia, e também as empresas que vierem a instalar-se no Município", concluiu. Dentre os os incentivos concedidos está a participação ou pagamento das despesas com aluguel de imóvel.

Os valores são destinados através do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, do governo federal. A próxima etapa será o envio do projeto para a Câmara de Vereadores, que acontecerá nesta semana.