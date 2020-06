Vencedora da licitação começa a operar os ônibus de Lajeado

O município de Lajeado passa a contar, a partir desta segunda-feira, com o transporte público operado pela Expresso Azul. Com isso, o valor da passagem será reduzido dos atuais R$ 4,15 para R$ 3,90, entre outras melhorias.

A frota que passará a realizar o transporte público será composta por 34 ônibus, todos com uma nova identidade visual. Destes, nove serão novos. Além disso, todos os veículos têm acessibilidade e 14 ônibus possuem ar-condicionado

A empresa operará nas mesmas linhas e horários que eram realizados pelas antigas empresas. A principal mudança é uma nova linha especial circular que ligará a UPA ao Centro, que não existia até agora. A oferta de ônibus seguirá os horários de abril, que são reduzidos, assim como deve seguir a exigência de ocupação no interior do veículo de no máximo 60% da ocupação permitida. A bilhetagem eletrônica deve ser implementada nos próximos meses