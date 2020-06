Após 90 dias, Bagé suspende racionamento d'água

Depois de 90 dias, o racionamento de água chegou ao fim em Bagé. A prefeitura e o Departamento de Água, Arroios e Esgoto (Daeb) anunciaram a suspensão da medida. A decisão foi baseada na ocorrência de chuvas significativas nos meses de maio e junho, que proporcionaram uma recuperação dos níveis dos reservatórios que abastecem a cidade.

O acumulado de chuva em junho foi de 119,7 mm. A Barragem da Sanga Rasa está 3,90 m abaixo do nível normal. O Piraí está apenas 0,50 m aquém. Já a Emergencial está cheia. "Chega ao fim o racionamento no nosso município. Porém, não devemos, de forma alguma, exagerar no consumo de água. A todos, cabe a responsabilidade do consumo racional, evitar o desperdício e combater os pontos em que nós temos vazamentos", afirmou o prefeito, Divaldo Lara durante o anúncio.

O chefe do Executivo ainda destacou uma iniciativa histórica, que foi a realização de uma batimetria das barragens, ou seja, um estudo de seus volumes. "Pela primeira vez possuímos um instrumento que permite termos dados e informações exatas para tomada de decisão com relação aos níveis de água armazenados", explicou.

Na coletiva também estavam presentes os membros da Comissão de Enfrentamento à Seca e Estiagem, composta por membros do Daeb. Eles ressaltaram as ações do departamento durante a estiagem, como ativação de poços, transposição da água, aluguel de caminhões-pipa com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional; parceria com o Exército, que rendeu veículos para fazer o abastecimento e obras na Barragem Emergencial para reter água quando chovia e intervenções em pontos da cidade para aumentar a vazão da água, principalmente nas pontas de rede.