MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 22/06/2020. Alterada em 22/06 às 03h00min São Borja tem novas regras no comércio e transporte público

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto editou uma série de quatro novos decretos instituindo novas regras em relação a atividades e à circulação na cidade. As ações administrativas decorrem do agravamento do quadro em relação à pandemia da Covid-19. A iniciativa mais impactante adotada pelo prefeito estabelece regras para a circulação de pessoas.

O decreto determina que fica restrita a circulação no período entre às 23h e às 5h, em espaços e vias públicas ou espaços privados equiparados. A exceção é para os serviços considerados essenciais, como aquisição de medicamentos, atendimento ou socorro médico em hospitais, clínicas e estabelecimentos desta natureza e deslocamentos para atividades de trabalho. Não estão sujeitos à regra do decreto pessoas que desempenhem atividades considerados essenciais.

Um segundo decreto abrange os postos de combustíveis, que deverão seguir os regramentos do decreto estadual. São proibidas aglomerações em suas áreas externas e nas vias públicas nas proximidades. O descumprimento da determinação levará à suspensão do alvará de funcionamento dos estabelecimentos pelo período de 15 dias.

Já em relação aos estabelecimentos considerados não essenciais, como o comércio em geral, ficou determinado que eles funcionarão de segunda à sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 17h. Aos sábados entre 9h e 12h. Nos domingos, devem permanecer fechados.

A prefeitura ainda tomou uma decisão em relação às gratuidades no serviço público de transporte coletivo de passageiros, sobretudo para os usuários a partir dos 65 anos de idade. Isso valerá nos períodos compreendidos entre 9h e 11h e entre 14h30min e 16h, todos os dias da semana. Fica ainda determinado que, para o ingresso e permanência nos veículos de transporte público coletivo, todos os colaboradores e usuários devem usar máscara, sob pena de ter vedado o acesso.