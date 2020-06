Ocupação dos leitos de alta complexidade nas cidades do Vale do Rio Pardo é de 60%

O presidente do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), Cassio Nunes Soares, e o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp), Paulo Butzge, participaram de mais uma reunião para tratar sobre a prevenção ao coronavírus na região. Além da coordenadora da 13ª Coordenadoria Regional da Saúde (CRS), Mariluci Reis, participaram ainda da reunião secretários municipais de saúde, e representantes dos hospitais Ana Nery e Hospital Santa Cruz (Santa Cruz do Sul), e São Sebastião Mártir (Venâncio Aires).

Apesar do bom desempenho do Vale do Rio Pardo em lidar com o coronavírus em comparação com as demais regiões do Estado e do País, o presidente do Cisvale alerta que a situação está longe de ser considerada normal. No fim de semana, a região retornou para a bandeira laranja no Distanciamento Controlado. "O governador apertou mais a fiscalização, e isso pode influenciar nas próximas semanas na classificação das bandeiras. Então, fizemos esse alerta aos gestores. Alertamos para algumas situações que pesam muito na classificação da bandeira, que são a ocupação dos leitos da UTI, para que a região possa se organizar no sentido funcional dos hospitais, no que diz respeito às cirurgias eletivas".

Segundo a 13ª CRS, os hospitais do Vale do Rio Pardo apresentam 60% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enquanto a taxa de utilização dos aparelhos respiradores na região é de 30,2%. Atualmente, são 69 pessoas internadas nas UTI's da região. No Estado, o índice de ocupação dos leitos de tratamento intensivo é de 73,4%.

O médico infectologista Marcelo Carneiro, que presta assessoria técnica ao Cisvale, destacou que há uma diminuição de novos casos de covid-19 na região. Segundo ele, em nenhum momento houve um grande número de internados em virtude do coronavírus no Vale do Rio Pardo. Ainda segundo o especialista, as liberações das restrições, como a reabertura do comércio, não impactaram em um aumento no número de contaminados.

"Apesar disso, é melhor pecar por excesso de cuidados, pois a gente viu o que aconteceu em 2009", destacou Carneiro, referindo-se à pandemia do vírus H1N1 que tirou a vida de 298 gaúchos. Ele estimou ainda que o número de infectados por coronavírus na região deve começar a cair no mês de agosto, caso a situação se mantenha controlada.