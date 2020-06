Hospital de Gramado recebe habilitação para oito leitos de UTI

A prefeitura de Gramado promoveu a abertura de oito leitos temporários de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Arcanjo São Miguel, para enfrentamento do coronavírus (Covid-19). Os espaços foram autorizados e financiados pelo Ministério da Saúde. A habilitação ocorre, excepcionalmente, pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogada.

O valor total repassado está estimado em R$ 1.152.000,00, por três meses. Um novo leito será disponibilizado através da secretaria estadual de Saúde. Para o diretor técnico, Márcio Muller, os novos leitos auxiliarão no controle dos tratamentos. "Queremos ressaltar a importância para os gramadenses, pois estes novos leitos trarão segurança em tratar os pacientes com Covid-19 que precisem, mas também permite à UTI regular tratar outras doenças. Esse é um dos piores problemas que ocorrem no mundo", afirma.

Para o secretário da Saúde, João Teixeira, a habilitação destes novos leitos mostra um trabalho em conjunto da administração pública e da direção do Hospital São Miguel. "O hospital está sob a intervenção administrativa do município e demonstra uma gestão que pensa em mais segurança aos moradores e visitantes de Gramado. Apesar de não ser um hospital regional, ele possui uma infraestrutura que se coloca como praticamente regional, muita coisa é custeada pelo município e por recursos próprios do hospital", comenta João Teixeira.

O hospital organizou estruturas de trabalho interno para o enfrentamento da pandemia. "Construímos um fluxo de atendimento, desde a emergência, uma emergência específica para síndrome gripal, suspeito ou confirmado de coronavírus, até chegar em números de leitos específicos para Covid-19. E tem um outro caminho muito seguro para quem não tem o vírus, para quem não tem síndrome gripal, continuar vindo ter bebê, sendo atendido em acidentes, cirurgias, pois ele entra em uma outra emergência, uma outra porta, e ele chega até uma UTI que não tem coronavírus", ressalta o diretor administrativo, Márcio Slaviero.