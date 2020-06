Aldeia indígena tem surto de Covid-19 em São Leopoldo

A secretaria municipal da Saúde de São Leopoldo enviou uma equipe de testagem de coronavírus até a aldeia Kaingang Por Fi gá, localizada no bairro Feitoria. Na ação, sete indígenas testaram positivo através do teste rápido, entre os 27 que apresentavam sintomas gripais.

A rapidez na ação de resposta foi fundamental para a constatação do surto na comunidade conforme o secretário de Saúde, Ricardo Brasil Charão. "Recebemos um informe da secretaria estadual que havia teste positivo na comunidade indígena da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, e que este havia frequentado a aldeia leopoldense. Com isso, fomos com a equipe até lá, testamos os sintomáticos, encontramos sete casos positivos entre eles. Pela relevância do caso, estive na aldeia, conversei com o cacique José e o vice Cacique Antonio, orientamos sobre a importância do isolamento em suas casas, distribuímos máscaras, álcool gel e vamos seguir monitorando com toda a devida atenção", afirmou Charão.

Em um outro momento, outra equipe realizou a entrega de máscaras de tecido, álcool em gel (ao menos uma garrafa para cada residência), álcool líquido 70% para higienização dos ambientes e reforçou as orientações quanto ao isolamento e suspensão de atividades coletivas, dentre elas, os cultos religiosos.

A situação está sendo acompanhada pelo Gabinete de Gestão de Crise Municipal, junto com lideranças da aldeia e da secretaria de Desenvolvimento Social. Medidas mais restritivas são analisadas. O Centro de Operações em Emergência da Saúde (COE) foi informado do caso, assim como o Ministério Público Federal. A comunidade conta com um posto avançado de saúde permanente dentro da aldeia, assim como recebe quinzenalmente atendimento médico.