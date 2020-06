Canoas lança programa para pequenas empresas

A prefeitura de Canoas lançou o programa Recupera Canoas, que visa auxiliar micro e pequenas empresas com consultorias, análise técnica e do perfil competitivo, assessoria em crédito e indicações para crédito. A iniciativa é voltada para a recuperação empresarial de Microempreendedores Individuais (MEI) e micro e pequenas empresas. A iniciativa conta com a parceria do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que coloca um técnico à disposição para realizar a consultoria nas empresas.

O programa está dividido em até três fases. A primeira é totalmente gratuita. Nela, o consultor faz um diagnóstico do negócio, o perfil da empresa e faz orientações ao empreendedor para acessar plataformas de soluções do Sebrae. Caso haja necessidade de avançar na consultoria, é possível aderir a outros dois pacotes extras.

O gerente regional do Sebrae, Marco Aurélio Copetti, afirma que, de acordo com os dados do monitoramento dos pequenos negócios do Rio Grande do Sul na crise, na sexta semana após declarada a pandemia, apenas 10% das empresas não estavam sendo afetadas negativamente. "As primeiras ações tomadas por essas empresas focaram em renegociação com fornecedores, redução do horário de funcionamento, férias para os funcionários e refinanciamento. Entretanto, muitos empreendedores precisam repensar seu plano de negócio e buscar alternativas, como vendas on-line. E esse é o objetivo do programa", explica Copetti.

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, ressalta que a iniciativa visa preservar os empreendedores, o emprego e a renda do município. "Além das vidas dos canoenses, queremos proteger também os nossos empreendedores e as pequenas empresas. Como os micro e pequenos empreendedores não têm acesso às alternativas para superar a crise da mesma forma que as grandes empresas, entendemos que o nosso papel é auxiliar os canoenses neste período difícil", comenta Busato.