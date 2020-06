Empresa confecciona embalagens para descarte de luvas e máscaras em Passo Fundo

Com apoio da prefeitura, o Rotary Club de Passo Fundo lançou um projeto que visa o descarte correto de máscaras e luvas utilizadas na prevenção do coronavírus. Juntamente a uma empresa de plásticos, a entidade confeccionou em Passo Fundo 20 mil sacos de lixo para o depósito adequado dos materiais.

Os sacos foram disponibilizados à população em pontos estratégicos, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), canteiros de obras, farmácias e supermercados. Eles são caracterizados com a cor vermelha e identificados com informações sobre o projeto. Conforme o Rotary, a ação também é uma forma de conscientizar a população sobre as consequências do descarte inapropriado.