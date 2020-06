Novo Hamburgo prevê procura intensa nos serviços de saúde

Hospital Municipal vai contar com mais 10 leitos de UTI exclusivos para tratar pacientes com a Covid-19 /PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A prefeitura de Novo Hamburgo está se organizando para dias de intensa procura por atendimento médico em razão da Covid-19. A exemplo do que vem sendo realizado desde o princípio, o município vem atuando em duas frentes distintas, mas que se completam; na ampliação da estrutura de atendimento e na conscientização da população para evitar aglomerações e insistir no achatamento da curva de contágio.

"Estamos chegando naquele momento em que sempre alertamos, que é o de aumento considerável de casos na cidade. As pessoas precisam entender que é fundamental evitar atividades sociais. Nosso principal problema tem sido as aglomerações em bares nos bairros, reuniões e festas domiciliares com grande número de pessoas", alerta o secretário municipal de Saúde, Naasom Luciano. O Hospital Municipal deve receber, nos próximos dias, mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com a doença.

A prefeita Fátima Daudt lembra que é fundamental o envolvimento de todos nesta luta. "É impossível colocar um fiscal em cada esquina ou tendo que atender chamados de festinhas particulares. Agora é a hora de sermos hamburguenses 'raiz', buscar no chão desta cidade a força para combater a maior crise sanitária aqui vista", acrescenta.

A prefeitura de Novo Hamburgo recebeu do governo do Estado, na sexta-feira, cinco respiradores pulmonares) e ainda aguarda os cinco leitos completos de UTI que a secretaria Estadual de Saúde informou, ainda em março que entregaria ao Hospital Municipal. Os materiais são necessários para que o plano de expansão seja realizado. "E é justamente porque este aumento nos casos de Covid-19 exige mais leitos de UTI que vamos manter a programação de ampliação prevista para o Hospital Municipal", antecipa a prefeita Fátima Daudt.