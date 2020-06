Secretaria de Saúde cria protocolo para uso de remédios contra a Covid-19 em Lajeado

A secretaria da Saúde de Lajeado apresentou a médicos da rede municipal de saúde o protocolo de uso de medicamentos contra a Covid-19, que será oferecido aos pacientes em tratamento na cidade. No encontro, os cerca de 30 profissionais conheceram o protocolo e receberam orientações e informações sobre os procedimentos.

O protocolo é um documento com orientações sobre a doença, sintomas, uso dos medicamentos em cada fase, exames necessários se for o caso, entre outras. O documento não obriga os médicos a aderirem, ou seja, os médicos têm liberdade para decidir ou não pelo seu uso em conjunto com o paciente, assim como os pacientes podem optar por não usar a medicação, se julgarem mais adequado.

conjunto de medicações no tratamento de fases iniciais da doença, e foi elaborado por um grupo de 21 médicos de Lajeado e da região. Baseado em estudos científicos e em experiências efetivas que já aconteceram em outras regiões do país, o protocolo consiste em um kit de medicamentos que serão disponibilizados gratuitamente na Farmácia-Escola. O kit será composto por quatro medicamentos de uso específico para a Covid-19 (cloroquina/hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e zinco), e também fazem parte do protocolo medicamentos de apoio para o tratamento de complicações, quando for o caso. A proposta trata da utilização de umno tratamento de fases iniciais da doença, e foi elaborado por um grupo de 21 médicos de Lajeado e da região. Baseado em estudos científicos e em experiências efetivas que já aconteceram em outras regiões do país, o protocolo consiste em um kit de medicamentos que serão disponibilizados gratuitamente na Farmácia-Escola. O kit será composto por quatro medicamentos de uso específico para a Covid-19 (cloroquina/hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e zinco), e também fazem parte do protocolo medicamentos de apoio para o tratamento de complicações, quando for o caso.

Na prática, o uso será recomendado para pacientes que procurarem os serviços de saúde da rede pública em fase inicial da doença (até o quinto dia após a contaminação), com indicação para as seguintes situações: pacientes com mais de 60 anos e sintomáticos, pacientes com menos de 60 anos sintomáticos com fatores de risco (cardiopatas, diabéticos, obesos e com doenças pulmonares crônicas), e pacientes com menos de 60 anos de idade, sem comorbidades, mas com sintomas iniciais que indiquem gravidade da doença (decorrente de possível carga viral elevada).

a cloroquina e a hidroxicloroquina não são eficazes nas fases mais graves da doença, mas há protocolos em estados como o Pará que têm conseguido reduzir os índices de replicação viral quando usam esta medicação nas fases iniciais da doença. Não queremos criar polêmica, mas sim oferecer uma alternativa para o médico e para o paciente que desejarem", explica o médico pneumologista Cláudio Klein. "Estudos mais recentes indicam quenas fases mais graves da doença, mas há protocolos em estados como o Pará que têm conseguido reduzir os índices de replicação viral quando usam esta medicação nas fases iniciais da doença. Não queremos criar polêmica, mas sim oferecer uma alternativa para o médico e para o paciente que desejarem", explica o médico pneumologista Cláudio Klein.