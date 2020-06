Canela quer ter acesso aos leitos de UTI em Gramado

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin e a secretria de Sade, Patrcia Valle participaram de uma videoconferncia com demais prefeitos e secretrios de Sade de cidades da Serra. O objetivo foi alinhar estratgias para melhorar os ndices e sair da bandeira vermelha do modelo de distanciamento controlado do governo estadual.

Na ocasio, os prefeitos explanaram sobre as aes de combate pandemia que foram adotadas pelos municpios e que fazem parte do clculo definido pelo Estado, alm das alternativas para aprimorar e aumentar a ofertas de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a regio. O prefeito canelense falou que o encontro se concentrou no debate sobre os municpios que possuem leitos de UTI, mas que seria necessrio tambm se analisar critrios e medidas adotadas pelas cidades menores. "Gramado vai credenciar mais oito leitos de alta complexidade e queremos trabalhar na possibilidade de Canela ter acesso a esses leitos quando necessrio", ponderou.

A coordenadora regional de Sade, Tatiane Misturini Fiorio destacou que a regulao de leitos de UTI feito na Central de Leitos e, com a pandemia, a solicitao ser atendida no local mais prximo, com a liberao de leitos em Gramado para os pacientes serem removidos para a cidade vizinha. A notcia foi muito positiva para Canela, que anteriormente encaminhava, quando necessrio, os pacientes a Caxias do Sul.

Como definio do encontro, foi constitudo um comit tcnico que se reuniu, na sequncia videoconferncia, para trabalhar novas alternativas que melhoraro os ndices e possibilitaro a mudana da bandeira da regio da Serra. A expectativa de uma mudana j na prxima atualizao, na tera-feira.