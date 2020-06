Prefeitura investe R$ 1,5 milhão em obras em São Gabriel

A prefeitura de São Gabriel está investindo cerca de R$ 1,5 milhão em infraestrutura urbana em bairros da zona norte e extremo oeste da cidade. Os valores aplicados são resultantes de projetos aprovados pelo Badesul envolvendo, ainda, contrapartida do município.

O prefeito Rossano Gonçalves explica que os projetos foram aprovados ainda em 2019 e tiveram autorização de início bem antes das dificuldades econômicas impostas pela pandemia. Com planejamento, segundo ele, está sendo possível manter um cronograma de obras em toda a cidade.

No início desta semana, foi concluída a pavimentação de um trecho da rua 31 de Maio, no bairro Jardim Primavera, e, nos próximos dias, a empresa concluirá a pavimentação da rua Marilise Reis Dotto. Cerca de 50% da via já foi asfaltada. Outro trecho aguarda a conclusão dos serviços de terraplanagem, drenagem e pavimentação, que segundo a secretaria municipal de Obras, deverá acontecer já na sequência.