Prefeitura antecipa pagamento às escolas de Bento Gonçalves

A pandemia do Coronavírus modificou a rotina de cerca de 11 mil alunos de Bento Gonçalves. Desde o dia 19 de março, um decreto estadual determinou a suspensão das aulas em todos os níveis. A medida visa conter a disseminação do vírus.

Com isso, foi adotado o ensino remoto para auxiliar na continuidade das aulas e a cumprir o calendário escolar da rede municipal de ensino, que tem previsão de conclusão para 22 de dezembro. O modelo se mostrou eficiente com planejamento pedagógico voltado para alunos com deficiência, e material especial para os alunos que não tem acesso a internet.

Outra preocupação foi buscar formas de auxiliar as instituições responsáveis pelas vagas compradas na rede particular. A forma encontrada na legislação, juntamente com a Procuradoria Geral do Município, foi o pagamento antecipado de 50% do valor mensal devido pela prefeitura às escolas infantis privadas credenciadas para atendimento de crianças de zero a quatro anos

O pagamento foi realizado ainda no mês de junho, e será concedido mensalmente, limitado a 50% do valor de cada vaga fornecida, enquanto perdurar a suspensão das atividades escolares. As aulas remotas que estão sendo ofertadas serão computadas no calendário escolar para compensação do valor mensal antecipado. As empresas de transporte escolar também integram o modelo de antecipação de pagamento.

Conforme a secretária de Educação, Iraci Luchese Vasques apenas seis das 22 escolas cadastradas aceitaram o pagamento antecipado proposto pela prefeitura. "Buscamos todas as formas para auxiliar os prestadores de serviço neste momento em que as escolas estão paradas pela pandemia. Estabelecemos protocolos para retomada, mas a data de reinício do ano letivo será determinada pelo Estado. O que nos tranquliza é que os alunos estão sendo atendidos e se adaptando ao ensino online", destaca.