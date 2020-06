Santa Maria lança pacote para ajudar empresários locais

A prefeitura de Santa Maria lançou o Pacote de Apoio ao Setor Produtivo. São vários decretos, ações e projeto de lei que vão diminuir a burocracia, facilitar a vida dos empreendedores, ampliar a comunicação com o mercado e conceder microcréditos. Todas as iniciativas vão beneficiar autônomos, microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas da cidade que estão em dificuldade devido à crise causada pelo novo coronavírus.

O objetivo do Poder Executivo é garantir a sobrevivência dos CNPJs locais e, consequentemente, manter a renda e a empregabilidade da população. "Estamos atentos à situação epidemiológica do Município, mas, também, precisamos reativar a economia. Por isso, lançamos este pacote de medidas econômicas que vão auxiliar os empreendedores de Santa Maria. Tudo com segurança, cuidado e responsabilidade", explicou o prefeito Jorge Pozzobom.

As medidas são lideradas pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. Foram lançados quatro decretos executivos, um projeto de lei e uma ação ligada ao turismo. "Lançamos um conjunto de medidas importantes para ajudar na sobrevivência dos CNPJs, além da organização da retomada gradual das atividades econômicas da cidade. O pacote quer garantir a manutenção e o fortalecimento das empresas, e, também, a renda e o emprego dos santa-marienses", complementou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Ewerton Falk.

Os decretos foram assinados pelo prefeito, contando com a participação de representantes de entidades de classe de Santa Maria. Já o projeto de lei que busca conceder microcréditos subsidiados pelo Executivo será encaminhado, nesta sexta-feira, para a Câmara de Vereadores de Santa Maria, onde será analisado pelos parlamentares.