Estado adquire área no Parque Delta do Jacuí, em Triunfo

O mês de junho registra um marco histórico para o Parque Estadual Delta do Jacuí. A unidade de conservação adquiriu sua primeira área de terra por meio de recursos provenientes de medidas compensatórias.

Localizada na zona rural do município de Triunfo, a área comprada corresponde a 618 hectares dos 14,2 mil hectares totais do Parque. O parque ainda abrange áreas dos municípios de Canoas, Charqueadas, Eldorado do Sul, Nova Santa Rita e Porto Alegre. O Estado é o responsável pela totalidade do parque, mas ainda não tem a posse de todas as suas partes. Com a finalização do levantamento fundiário no ano de 2017, foi possível demarcar, identificar e sinalizar os limites da ocupação de território. O documento foi essencial para a realização dessa primeira compra.