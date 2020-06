VAREJO Notícia da edição impressa de 19/06/2020. Alterada em 19/06 às 03h00min CDL de Caxias do Sul prevê R$ 120 milhões de prejuízo no comércio por conta da bandeira vermelha

A mudança da bandeira laranja para a vermelha na serra gaúcha, em vigor nesta semana, deverá agravar os impactos negativos na economia de Caxias do Sul. A nova paralisação pode elevar para R$ 120,3 milhões o prejuízo ao comércio caxiense, somando-se ao primeiro período de fechamento das lojas entre os meses de março e abril.

Baseada nos números de arrecadação de ICMS, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul estima que o comércio deixará de faturar R$ 23,1 milhões nesta semana

(R$ 3,3 milhões por dia), representando uma queda de 53% na arrecadação do setor, devido à paralisação dos estabelecimentos classificados como não essenciais. Caso esse cenário persista por, pelo menos, duas semanas, os prejuízos devem chegar a R$ 46,2 milhões, e, se somados à paralisação anterior, que durou 27 dias, os impactos devem alcançar R$ 143,4 milhões.

"Estamos revoltados com esta nova paralisação. Em Caxias, somente o comércio representa 28 mil empregos formais, distribuídos em 19 mil lojas registradas. O setor movimenta

R$ 2,1 bilhões anualmente e representa 28% do Produto Interno Bruto (PIB) de Caxias do Sul. O governo precisa levar em conta a importância deste setor, que é fonte de renda para milhares de pessoas", afirma indignado o presidente da CDL Caxias, Renato Corso.

O líder empresarial destaca, ainda, que, infelizmente, a perda de receita está forçando as empresas a desligarem profissionais, como uma das medidas para contenção de gastos. Só no mês de abril, 5 mil pessoas foram demitidas de seus empregos, nos mais diversos setores, em Caxias do Sul. "Além do prejuízo financeiro para as empresas, os empreendimentos sofrendo consequências no quadro de colaboradores, com demissões e a interrupção de renda de muitas famílias. O cenário é desolador, extremamente preocupante. Precisamos fazer a economia girar para reverter a situação o mais cedo possível", complementa o presidente da CDL.