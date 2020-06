São Leopoldo terá Dia D para vacinação contra a gripe

Por conta da baixa procura por parte de gestantes e crianças, a secretaria da Saúde de São Leopoldo realiza, neste sábado, o Dia D de Vacinação contra a gripe. A prefeitura abrirá sete Unidades Básicas de Saúde das 8h às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. A nova unidade móvel de vacinação estará na Steigleder e Vila Brás.

São Leopoldo foi a primeira cidade gaúcha a iniciar a campanha contra a gripe influenza no final de março. A grande demanda, principalmente de idosos, fez a prefeitura implantar sistema drive thru. No entanto, quando aberta para outros grupos de risco, a secretaria de Saúde diagnosticou uma queda acentuada na procura. No caso das crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, a cobertura não chega a um terço da faixa etária. Por enquanto, apenas 31% foram vacinadas, faltando imunizar cerca de 4,8 mil crianças.