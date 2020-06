Prefeito de Picada Café pede ao DNIT melhorias na BR-116

Em audiência na superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em São Leopoldo, o prefeito de Picada Café, Daniel Rückert reivindicou a manutenção e melhorias na BR-116 no trecho que passa pela cidade. As autoridades foram recebidas pelo superintendente Carlos Alberto Garcia Vieira e pelo supervisor Rogério Machado.

"O município tem se mostrado parceiro do DNIT, mas precisamos dessa parceria na contrapartida em serviços", salientou o prefeito. Foi pedido o conserto de muro de sustentação na região central da cidade, medidas para inibir a alta velocidade no trevo de acesso ao Centro, um estudo para viabilizar um acesso ao Parque Histórico Municipal Jorge Kuhne o fechamento de buracos.