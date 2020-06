Demissões e endividamento preocupam empresários de Pelotas

Pesquisa da UCPel apontou que 78,7% das empresas tiveram queda no faturamento com a pandemia /MICHEL CORVELLO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Uma pesquisa organizada pelo Escritório de Desenvolvimento Regional da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) analisou os impactos econômicos gerados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) em Pelotas. Demissões, endividamento e redução do faturamento foram os principais prejuízos apontados por cerca de 200 empresários, que responderam um formulário disponibilizado on-line durante o mês de maio.

A predominância das respostas veio dos setores do comércio e de serviços (geral), correspondendo a 69,1%. A pesquisa também contemplou os ramos da construção civil (11,8%), da indústria (8,1%), da saúde (5,9%) e do agronegócio (4,4%). Segundo o economista e coordenador do escritório, Ezequiel Megiato, a crise econômica afetou cada setor de forma diferente. "O agro, por exemplo, cresceu nesse período. A indústria começou a ser afetada somente nas últimas semanas, conforme vimos nas respostas. O setor de serviços foi o mais afetado porque as pessoas postergaram as compras, perderam emprego ou tiveram seu salário reduzido", avalia.

Em relação ao mesmo período do ano passado, 78,7% dos empresários afirmaram que o faturamento reduziu. Em consequência disso, a inadimplência aumentou mais de 45%, acarretando em 30,1% empresas com algum endividamento. "Este é um dado importante para uma política pública que visa oferecer ajuda tributária", acredita Megiato.

Mesmo com um impacto negativo nas finanças, 66,9% dos entrevistados demonstram estar conscientes e apoiar o isolamento social como medida eficaz para o enfrentamento à pandemia. Inclusive, 56,6% das empresas adotaram o home office e 30% afastou colaboradores por estarem no grupo de risco.

Um número considerável de empresas precisou demitir seus funcionários. Cerca de 37,5% dos empresários tiveram de adotar essa atitude. Na média, foram sete demissões por empresa. Por outro lado, 9% realizaram admissões. A média de contratações foi de 20 funcionários. "Dado o cenário, a pesquisa demonstra que não está tão ruim quanto achávamos. Ainda assim, é preciso construir alternativas, através de políticas públicas e campanhas que valorizem os produtos locais, para encurtar o pessimismo das empresas, sem furar o isolamento social", analisa Megiato.

A pesquisa completa foi apresentada para a prefeitura do município. O escritório também desenvolveu uma versão com dados coletados de empresas de todo o Estado, sendo remetida ao governador. Um novo estudo será realizado no segundo semestre.