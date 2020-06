Posto de saúde é inaugurado em bairro de Lajeado

A prefeitura de Lajeado realizou a inauguração da Unidade de Saúde Novo Tempo, no bairro Santo Antônio. O posto está localizado na rua Arnoldo Uhry, próximo da nova Escola de Educação Infantil (EMEI), que está em fase de conclusão. A partir desta quinta-feira, a comunidade já poderá usufruir dos serviços oferecidos pela unidade.

O espaço conta com uma estrutura adequada, moderna e com um ambiente amplo. São 445 metros quadrados de edificação, divididos em salas de atendimento odontológico, sete consultórios médicos e de enfermagem, recepção, copa, banheiros, farmácia, sala de esterilização, de utilidades, almoxarifado, depósito, abrigos de resíduos, de espera, de atividades coletivas, de coleta, de administração, de curativos, procedimentos, inalação e de imunizações. Na área externa, o estacionamento tem capacidade para aproximadamente 50 veículos.

A unidade é de porte 2 e abrigará uma equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF), composta por médico clínico-geral, um pediatra, um enfermeiro, quatro técnicos de enfermagem, uma nutricionista, um dentista, dois administrativos, dois higienizadores e uma agente comunitária de saúde.

No local, serão oferecidos à comunidade diversos serviços, como acolhimento, acompanhamento da gestante e do bebê, dispensação de medicamentos básicos, exames em geral e vacinação.

Já os atendimentos médicos e de enfermagem serão preferencialmente para pacientes dos residenciais do Novo Tempo, enquanto as especialidades de odontologia, pediatria e nutrição atenderão a macrorregião, que é formada pelos bairros Conservas, Morro 25, Nações, Jardim do Cedro e Santo Antônio. O investimento total na obra somou R$ 888 mil.