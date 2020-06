Ação da Oktoberfest, de Igrejinha, arrecada mantimentos para doação

Uma significativa corrente de solidariedade, que se une para fazer o bem ao próximo. Este é o resumo de mais uma etapa da ação realizada pela Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest), que movimentou o Parque de Eventos Almiro Grings. O evento marcou a entrega dos 4,6 mil litros de leite já arrecadados com os voluntários da festa e comunidade. Foram contemplados, especialmente, hospitais e entidades beneficentes do Vale do Paranhana.

"O leite é extremamente necessário. Vai nos ajudar muito a manter o cuidado especial com todos os pacientes, principalmente idosos. Abençoado e iluminado é o espírito solidário daqueles que fazem a festa, pois, mesmo diante de momentos como esse, têm feito ainda mais em benefício do próximo", declarou a Irmã Neide Silve. Colaboradora do Hospital em Riozinho, ela esteve entre os representantes da região que receberam as caixas de leite.

O dia também foi dedicado a fortalecer ainda mais a corrente do bem. A diretoria e voluntários presentes receberam muitas pessoas da comunidade, que levaram novas doações para ajudar quem mais precisa. Da união entre todas as escolas municipais de Igrejinha, resultou em uma van repleta de roupas e calçados. E uma grande quantidade de alimentos e materiais de higiene foi recebida de empresas e grupos sediados em Igrejinha e região.

"Os tantos dias incríveis que já tivemos aqui no parque da festa estão acontecendo novamente, só que agora vivendo a solidariedade de outras formas. Nosso projeto está ganhando proporções maiores do que imaginamos, o que nos deixa muito orgulhosos", afirma Liége Brusius, diretora artístico-cultural da Amifest e umas das coordenadoras desta iniciativa. A próxima data marcada para a comunidade entregar doações será no dia 27 de junho.