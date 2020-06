LEGISLATIVO Notícia da edição impressa de 18/06/2020. Alterada em 18/06 às 03h00min Câmara de Gravataí aprova a criação de patrulha Maria da Penha no município

A Câmara de Vereadores de Gravataí aprovou a criação da patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal de Gravataí. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. A patrulha irá atuar no atendimento às mulheres vítimas de violência no município de Gravataí.

O objetivo é garantir a fiscalização no cumprimento das medidas protetivas de urgência da lei de proteção às mulheres, criada em 2006. Além de fiscalizar, a patrulha também vai atuar na proteção, prevenção, monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar no município. A iniciativa visa assegurar um atendimento rápido, humanizado e qualificado às vítimas. A coordenação da patrulha será de responsabilidade da secretaria municipal Para Assuntos de Segurança Pública, em consonância com a secretaria municipal da Família, Cidadania e Assistência Social.