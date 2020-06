Prefeito de Picada Café é notificado pelo MP sobre a bandeira vermelha

Em reunião convocada pelo prefeito de Picada Café, Daniel Rückert, o Comitê Municipal de Crise foi informado de que o Ministério Público (MP) notificou o município para que sejam cumpridas na íntegra as determinações previstas no decreto de distanciamento controlado do Estado, no que tange à bandeira vermelha e suas implicações. Com isso, as empresas do segmento de comércio e prestadores de serviços que não se enquadram como essenciais devem estar com a operação fechada.

Assim que o governo do Estado anunciou que a macrorregião da Serra estava em bandeira vermelha começou-se uma mobilização de gestores municipais e entidades representativas para que fossem feitos ajustes nos indicadores. Uma reunião aconteceu em Porto Alegre, e a principal reivindicação é de que aconteça uma divisão maior da região, redividindo os 49 municípios da macrorregião em três, separando as regiões dos Vinhedos das Hortênsias e dos Campos de Cima da Serra.