Ônibus de Caxias terão nova regra para passageiros

A secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul tem dado seguimento às vistorias nos ônibus do transporte coletivo urbano. A ação tem o objetivo de reduzir o excesso dos passageiros dentro dos ônibus da Visate. Pelo fato do município ter migrado para a bandeira vermelha no distanciamento controlado, adotou-se um decreto que determina a lotação máxima de 50% do total da capacidade do ônibus, que compreende tanto os usuários sentados como o número de passageiros em pé.

A ação fiscalizatória ocorre nos horários de pico, no início da manhã e no final da tarde, com o objetivo de evitar o contágio por coronavírus. Com a bandeira laranja, as limitações eram de 10 usuários em pé nos ônibus com eixo simples e de 15 pessoas em pé nos ônibus articulados. Com a nova determinação, o limite máximo de pessoas permitidas nos ônibus alterará de veículo para veículo, de acordo com a capacidade de transportes tanto de passageiros sentados como em pé. Como exemplo, um ônibus que tem capacidade para 34 usuários sentados e 23 em pé, totalizando 57 pessoas está autorizado a transportar até 28 passageiros.

Os fiscais da prefeitura fiscalizaram 15 linhas e contabilizaram excesso de usuários, com dígitos duplos, em três trajetos. Outras cinco linhas também registraram excesso de passageiros, mas com dígitos simples. No total, 3.172 usuários foram contabilizados nos ônibus durante as vistorias, com 103 pessoas acima do limite permitido. Deste modo, o índice foi de 3,24% dos passageiros em excesso.

Nos casos em que é flagrado excesso de usuários na linha, a concessionária é alertada para que providencie maior oferta de assentos. Em nenhum caso os passageiros que estiverem em excesso são obrigados a desembarcarem dos ônibus.