Covid-19 predomina em jovens adultos de Teutônia

Até segunda-feira, Teutônia tinha o acumulado de 228 casos positivos de novo coronavírus (Covid-19) e nenhum óbito. Numa análise de 122 casos confirmados até 5 de junho, feita pela secretaria de Saúde do município, idosos com 60 anos ou mais são a faixa etária, que fazem parte do grupo de risco, são os menos infectados pela doença, reflexo das diversas medidas protetivas adotadas pelo município desde o início da pandemia.

A maioria das confirmações dos casos se concentra na faixa etária de 18 a 29 anos. Levando em conta os 122 casos positivos registrados em Teutônia entre os dias 13 de abril (primeiro caso confirmado) e 5 de junho, 44 (36,06%) são de pessoas de 18 a 29 anos, faixa etária que, em sua maioria, possui maior imunidade.

Conforme a faixa etária vai aumentando, diminui o número de infectados. De 30 a 39 anos, são 28 pessoas; de 40 a 49 anos, 24 infectados; e de 50 a 59, 19 confirmados. Já entre as pessoas com 60 anos ou mais, são apenas sete pessoas (5,7%), o que vai na contramão de muitos municípios, ainda mais que Teutônia não teve nenhum óbito devido à doença.

Na avaliação dos profissionais de saúde que integram o Comitê Municipal de Atenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus e da prefeitura de Teutônia, o baixo número de idosos infectados com Covid-19 é reflexo das medidas protetivas adotadas pelo município desde o início da pandemia. Dentre as medidas estão a vacinação domiciliar contra a gripe, suspensão das atividades coletivas para idosos, como reuniões e bailes, bem como o fechamento temporário de estabelecimentos que geralmente reúnem idosos, como bares e locais de recreação.