Obra de asfaltamento vai custar R$ 5,5 milhões a Candelária

Moradores da rua Intendente Albino Lenz, em Candelária, começaram a se despedir da poeira e do barro. Nesta semana, iniciou a aplicação do asfalto na via, algo que alguns moradores esperaram por mais de 40 anos. A obra é considera uma das maiores já realizadas no município.

A grande obra começou a tomar forma quando o prefeito, Paulo Butzge, a idealizou e começou colocar em prática o projeto, em junho de 2019, quando assinou no Palácio Piratini em Porto Alegre, junto ao governador Eduardo Leite, contrato com o Badesul (Banco Estadual de desenvolvimento do Rio Grande do Sul), para a liberação de verbas para pavimentação. A partir desta assinatura, a obra finalmente foi iniciada em setembro, quando as primeiras máquinas começaram a trabalhar.

Serão asfaltados 1,3 km de extensão da rua com investimento de R$ 5.5 mihões. Depois de toda a preparação do solo, o primeiro trecho recebeu a camada asfáltica e tem previsão de conclusão para o mês de agosto, com ciclovia, calçadas e pintura. Segundo o secretário de Planejamento do Município, Jefferson Weirich, "é o maior investimento em uma única obra na história da cidade".

Paulo Butzge salientou que é uma grande obra, que foi pensada e repensada. "Já projetávamos o asfaltamento desta rua, e podemos observar que será não só o maior investimento, mas especialmente, trará qualidade de vida para a população em geral, além de ser uma das mais lindas ruas de Candelária. Teremos calçadas e ciclovia para que a população faça exercícios. Eu não posso negar que estou extremamente feliz e satisfeito de conseguir realizar esta importante obra", finalizou Butzge.