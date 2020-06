Macromix amplia projeto de atacarejo de Tramandaí

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto recebeu em seu gabinete a direção do Grupo Unidasul e representantes da Grepol Engenharia e Construções. Na pauta do encontro estava a ampliação do projeto de construção de mega unidade da Rede Macromix em Tramandaí.

O mercado no formato "atacarejo", que reúne vendas por atacado e varejo, será construído na avenida Fernandes Bastos, ao lado da estação rodoviária, e irá gerar mais de 300 empregos diretos. "A pandemia acabou prejudicando o nosso cronograma e não foi possível iniciar as obras. Vamos agora encaminhar as licenças ambientais e em breve começar a limpeza do local para a construção da unidade. Aproveitamos também este período para ampliar o projeto", explicou o presidente do Grupo Unidasul, Augusto De Cesaro.

A principal alteração será em relação ao estacionamento. O projeto inicial disponibilizava 200 vagas, mas ele foi modificado com a construção de mais um estacionamento, esse no subsolo, totalizando assim 501 vagas. A obra conta também com sete mil painéis para captação de energia solar e as revitalizações de trechos das avenidas Fernandes Bastos, Tristão Monteiro e Militão de Almeida, como contrapartida.

"Queremos agradecer a toda equipe do grupo pela maneira como estão conduzindo o projeto, mesmo diante da pandemia. É uma honra para a o nosso município a vinda desta respeitada empresa. Além da geração de empregos em grande escala, também iremos transformar um ponto importante da cidade", destacou o prefeito de Tramandaí. A previsão das empresas que gerem a obra é de que a inauguração ocorra em 2021.