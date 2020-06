Hospital de Bento Gonçalves terá mais três leitos de UTI

O município de Bento Gonçalves passa contar com mais três leitos de UTI Adulto SUS para atender exclusivamente pacientes com a Covid-19. Os custos dos leitos de R$ 1,6 mil serão pagos pela prefeitura até a habilitação pelo Ministério da Saúde. O prefeito Guilherme Pasin assinou a contratualização dos leitos com Hospital Tacchini.

Recentemente, foi realizado um acréscimo de 76% no número de leitos de UTI para pacientes SUS, no Hospital Tacchini, passando de 13 para 23 leitos. Destes, cinco já habilitados pelo Ministério da Saúde, dois custeados pela prefeitura de Carlos Barbosa e agora estes, que serão pagos pela prefeitura local. Dessa forma, juntamente com os leitos particulares, a estrutura passa ser de 40 leitos de UTI. "Estamos ampliando a estrutura de atendimento. A Serra ainda irá agregar mais 23 leitos de UTI, o que nos possibilita uma estrutura de enfrentamento ao vírus", disse o prefeito e secretário da Saúde, Guilherme Pasin.