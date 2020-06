Pelotas vai implementar 30 novos leitos de UTI em hospital

A prefeitura de Pelotas formalizou a contratao do aluguel de trs conjuntos de equipamentos utilizados na composio de leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), dedicados a pacientes contaminados pelo novo coronavrus. A iniciativa garante a ampliao, prevista no Plano Municipal de Enfrentamento Pandemia, de 30 leitos de UTI Covid-19 na cidade at o prximo ms.

A prefeita Paula Mascarenhas destaca que a deciso pela contratao, fundamentada nas previses do Centro de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), foi o aumento dos casos relacionados Covid-19 e a necessidade de internaes. "Para no corrermos riscos e termos o nosso sistema de sade esgotado em pouco tempo, ns tomamos essa deciso. Sabemos que o custo considervel, mas optamos por valorizar a sade e a vida dos pelotenses", destaca a prefeita Paula.

Segundo a secretria de Sade, Roberta Paganini, os novos leitos sero montados na ala Covid do Hospital-Escola (HE) da UFPel, ampliando das atuais 20 para 50 espaos nesta unidade. "Temos espao previsto para 63 UTIs 'adulto', ento a partir do momento que comearmos a receber os equipamentos, iremos disponibilizar os novos leitos", explica a secretria. Ainda no existe uma data para a chegada dos kits, j que os respiradores, itens essenciais nestes leitos de alta complexidade, esto em falta no mercado.

Pelotas tem, hoje, 31 leitos destinados ao tratamento intensivo de pacientes confirmados para Covid-19, sendo 20 no HE (para adultos), cinco no Centro Covid (designados a crianas) e seis na Santa Casa (disponveis a pacientes com plano de sade). Para casos menos graves, 58 leitos de enfermaria esto distribudos nas trs unidades de sade de referncia, totalizando 89 leitos Covid.

O plano de ampliao das vagas hospitalares para pessoas contaminadas pelo novo coronavrus em Pelotas alcanar a marca de 302 leitos disponveis para tratar a Covid-19, entre os quais 88 de UTI, complementao que depende do envio de 20 respiradores prometidos pelo Ministrio da Sade.O contrato, com validade de seis meses, prev o aluguel mensal de R$ 717 mil. O investimento total de R$ 4,3 milhes. A locao ser paga com recurso disponibilizado pelo governo federal para controle e combate ao novo coronavrus.