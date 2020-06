Mesmo na bandeira laranja, Santa Maria mantém restrições

Mesmo com o anúncio do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que a região de Santa Maria retornou à bandeira laranja do modelo de distanciamento controlado, o prefeito da cidade, Jorge Pozzobom anunciou um novo decreto e apresentou medidas mais restritivas do que o determinado pelo Estado na

As restrições anunciadas são mais rígidas do que estavam sendo aplicadas nas semanas anteriores. A partir do novo decreto, que já está em vigor, o comércio passa a funcionar em meio turno. Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, e será feito reforço do isolamento de espaços públicos para evitar aglomerações. O horário dos supermercados será ampliado para evitar concentração de pessoas, e a fiscalização será reforçada. "Retornar à bandeira laranja não é motivo para comemorar. Estamos batendo na trave e em alerta. Este é um momento de termos o dever geral de cooperação social. Somos todos nós cuidando de todos nós", falou o chefe do Executivo

A prefeitura de Santa Maria notificou mais oito estabelecimentos que foram flagrados descumprindo regras de combate à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A fiscalização foi feita entre a noite de terça-feira e a manhã de ontem. Desde o fim de semana, quando as medidas adotadas pelo Executivo municipal se tornaram mais rígidas, 22 estabelecimentos já foram notificados.

"Não estamos em uma situação de normalidade. Precisamos da cooperação de todos para passar pela pandemia de coronavírus. Dessa forma, anunciamos mais restrições, de forma a complementar as já existentes. Ressalta-se que todos os protocolos anteriores seguem valendo em Santa Maria", explicou o secretário chefe da Casa Civil, Guilherme Cortez.